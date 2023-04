Die Bonner Theaternacht am 17. Mai 120-facher Bühnengenuss

Wie schon in den vergangenen Jahren erstreckt sich das Netzwerk der Bühnen vom Theater im Keller im Westen bis zum Pantheon im Beueler Osten, vom Kleinen Theater Bad Godesberg bis zum Künstlerforum in der Altstadt. „Die Bonner Theaternacht wird ein multiples gemeinschaftliches Erlebnis“, betont die Moderatorin Bettina Böttinger, die in diesem Jahr zusammen mit Kulturdezernentin Birgit Schneider-Bönninger die Schirmherrschaft des Veranstaltungsreigens übernommen hat, bei der Pressekonferenz zur Vorstellung des Programms. „Endlich kann das öffentliche Leben wieder ohne Einschränkungen stattfinden. Nun ist für Kunst und Kultur wieder so vieles möglich, wir können wieder auf großen und kleinen Bühnen sehen und fühlen, welche Kraft davon ausgeht. Nutzen wir also diese vielfältigen Möglichkeiten.“