Abschied des Verleger-Eehepaars Weidle in Bonn 200 Bücher in drei Jahrzehnten

Ein Hotelzimmer für die Frankfurter Buchmesse 2024 haben sie nicht gebucht. Sie wollen dort auch nicht als ehemalige Verleger an Messeständen „herumsitzen“, und sie werden sich auch nicht als Literatur-Agenten betätigen. Unter Langeweile werden Barbara und Stefan Weidle aber auch in Zukunft nicht leiden, wenn sie nun ihr Lebenswerk in andere Hände geben. Wie berichtet, geht der 1994 gegründete Bonner Weidle Verlag zum 1. Januar 2024 unter seinem bisherigen Namen an den Wallstein Verlag in Göttingen über und wird dort als Imprint fortgeführt. In der Buchhandlung von Alfred Böttger war das Verleger-Ehepaar für eine Art Abschiedsabend zu Besuch und blickte im Gespräch mit GA-Feuilletonchef Thomas Kliemann auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.