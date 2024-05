222 Jahre Hänneschen-Theater: Das Programm Das bietet das Hänneschen-Theater im Jubiläumsjahr

Die ganze Saison über spielt das Hänneschen die Jubiläumsgala „Medden em Levve, iewich jung jeblevve“, in dem die Knollendorfer, ganz untypisch in Smoking und Abendkleid, so manchen prominenten Gratulanten empfangen, und in dem, so verspricht das Theater, so manches Geheimnis gelüftet wird. In diesem Stück sind Kölner Promis wie Carolin Kebekus erstmals in der hölzernen Version zu sehen.