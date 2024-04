25 Jahre Bonner Schumannfest Zum Festival-Auftakt ein Glas Wein

Insgesamt präsentiert das Schumannfest in seinem Jubiläumsjahr 16 Veranstaltungen rund um den Komponisten. Wobei die Macher – Markus Schuck, sein Stellvertreter Ulrich Bumann und die Künstlerische Beraterin Pauliina Tukiainen – sehr darauf bedacht sind, ihrem Publikum eine möglichst große Vielfalt an Eindrücken zu vermitteln. So gibt es halt nicht nur das klassische Kammerkonzert oder den Klavierabend, sondern auch Tanz, ein Workshop, Film, Jazz und Chor- und Orchesterkonzerte. Letztere Kategorie verbinden die Veranstalter mit der traditionell vom Festival gepflegten künstlerischen Nachwuchsarbeit: Am 13. Juni treten das EMA-Jugendorchester und das EMA-Sinfonieorchester in der Trinitatiskirche auf. Gespielt wird neben einigen Klassikern ausschnittsweise auch ein Fagottkonzert der erst 13-jährigen Schülerin Norah Kristian (Klasse 7). Das Familienprogramm „Sensibelchen“ der Schweizer Sängerin und Popschreiberin Jaël Malli richtet sich besonders an alle hochsensiblen Kinder und Eltern – und alle, die ihre sensible Seite noch entdecken möchten (2. Juni, Haus der Springmaus). Am 15. Juni kommt es in der Trinitatiskirche zu einer Chorbegegnung mit den Songbirds (Mittelstufenchor des Friedrich-Ebert-Gymnasiums) und dem Kinderchor des Estnischen Rundfunks. In einem Workshop ebenfalls am 15. Juni im Theater im Ballsaal präsentiert die finnische Dirigentin und Pädagogin Merzi Rajala das Projekt „Choirs for Ecoicide Law“ und erklärt, wie man mit Konzerten für Umweltschutz werben kann.