Laura Ollech am Theater Bonn 28-Jährige aus Bonn inszeniert „Bilder deiner großen Liebe“

Sein letzter Wille war eindeutig: „Keine Fragmente aufbewahren, niemals Fragmente veröffentlichen. Niemals Germanisten ranlassen. Freunde bitten, Briefe etc. zu vernichten. Journalisten mit der Waffe in der Hand vertreiben.“ So schrieb es Wolfgang Herrndorf in seinem Testament. Hätte er wenige Tage vor seinem Tod nicht eine Ausnahme ausgesprochen, dann wäre eines seiner außergewöhnlichen Werke wohl nie erschienen: „Bilder deiner großen Liebe“.