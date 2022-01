Premiere im Kleinen Theater Bonn : Adolf Eichmanns letzte Nacht als Theaterstück

Erschreckend normal: Hanno Dinger als Adolf Eichmann in „Bald ruh’ ich wohl“. Foto: Patric Prager

Bonn Adolf Eichmann galt als Organisator der „Endlösung“ bei der Judenverfolgung im Dritten Reich. In Israel wurde ihm der Prozess gemacht, der Massenmörder hingerichtet. Das Kleine Theater in Bad Godesberg widmet sich in einem Ein-Mann-Stück Eichmanns letzter Nacht. Ein Monolog des erschreckend banalen Bösen.