Von Bonn nach New York Adrienne Haan tritt im Pantheon auf

Bonn-New York, einen größeren Kontrast kann man sich kaum vorstellen. „Es ist komplizierter“, sagt sie. „Ich habe einen Wohnsitz in Bonn, weitere in Kapstadt, wo meine Eltern wohnen, Hauptwohnsitz ist in New York und ein weiterer Wohnsitz in Luxemburg“, erweitert sie das Spektrum. Ihr Vater ist Luxemburger, die Mutter ist Deutsche, geboren wurde Adrienne Haan 1978 in Essen. Aufgewachsen ist sie in Mönchengladbach. Mit 14 der Vorsatz: „Nach dem Abi gehe ich nach New York“. Hat geklappt: Abschluss an der American Academy of Dramatic Arts in New York. Dann eine nicht nur internationale, sondern interkontinentale Karriere. Und dann kommt Bonn ins Spiel. Wo sie der Liebe wegen hängenblieb.