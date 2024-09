Junger Bonner Geiger spielt beim Beethovenfest Akichika Yukawa ist bei Beethovens Neunter dabei

Bonn · Geige spielt er seit er vier Jahre alt ist. Jetzt war er mit dem Bundesjugendorchester unter anderem in der Elbphilharmonie und im Concertgebouw Amsterdam. Auf seinen Auftritt am Samstag in bonn freut er sich ganz besonders.

06.09.2024 , 13:25 Uhr

Der Bonner Geiger Akichika Yukawa beim Konzert in Bremen. Foto: St. Klein Foto: Stephan Klein

Von Bernhard Hartmann Redakteur Feuilleton