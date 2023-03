Im Künstlerforum Bonn Alanus-Studierende präsentieren ihre Werke

Dem Amokläufer von Colorado Springs hat der US-Amerikaner Arthur Jongebloed eine Videobotschaft geschickt. Im Film zeigt er zunächst Fernsehbilder, die nach dem Angriff auf queere Menschen entstanden, danach sieht man den Künstler tanzen. Er empfindet das als eine Art Selbstheilung: „Ich gehe trotzdem tanzen, feiere das Leben, obwohl es so schwer ist für queere Menschen.“ Die Österreicherin Hannah Zudrell hat ihre Großeltern zum Tabuthema Tod befragt, einzeln, weil sie miteinander nicht darüber reden wollen. Im Künstlerforum stellt sie die Video-Porträts einander gegenüber. Jetzt sprechen sie über den Tod. Die Berlinerin Helena Jandt studiert wie Zudrell und Jongebloed an der Alanus Hochschule. Sie lebt in Alfter unweit des Campus‘, doch ihr Herz hängt an Berlin. Sie hat Heimweh. Und so begann sie, akribisch Aquaforte- und Aquatintaradierungen von Berliner Motiven herzustellen. Ihr Blatt „U-Bahnhof Kottbusser Tor II“ ist so ein Stück Heimat.