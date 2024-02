Bonner Stadtschreiber Neuer Roman von Albrecht Selge über den Klang der Stille

In Albrecht Selges 2011 erschienenem Roman „Wach“ spaziert sein Protagonist August Kreutzer solange durch die Straßen Berlins, bis er schließlich von einem Auto überfahren wird. In einem „Taz“-Beitrag wird der Autor neun Jahre später an das tragische Ende seines Helden im Sprachduktus eines wissenschaftlichen Essay-Titels erinnern: „der Unfall als natürliche Todesursache des Fußgängers in der Großstadt des frühen einundzwanzigsten Jahrhunderts“. Das Thema lässt Selge auch in seinem neuen Roman nicht los. Dort liest man dann Sätze wie: „Schlimmer als alle Laubbläser und Handtrockner zusammen ist die Überschwemmung der Welt mit Autos.“