Kabarett Alich und Pause spielen Osterspezial im Pantheon

Die Zeilen aus dem 18. Jahrhundert erklingen heutzutage noch in vielen Gemeinden im Osterhochamt, der Hermann hat das Lied, wie er sagt, schon vor 60 Jahren gesungen – und nicht verstanden. „Schließt ihn der Unglaub selber ein, er wird ihn siegreich sehn.“ Was könnte das bedeuten? Fritz und Hermann halten inne: Es gibt keinen Beweis für die Auferstehung, also glaubt man einfach daran. Gut, der Heiland hätte ein Selfie mit dem leeren Grab machen können, aber die Zeit war einfach noch nicht reif. Gleichwohl ging Jesus in die Geschichte ein – als erster Influencer der Menschheit.