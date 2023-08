Suanne Kessels „KonzertRadar Bonn“ Alle Bonner Konzerte in zehn Minuten

Na, das ist doch kein schlechter Tipp, den musikinteressierte Bonner dort auf Youtube serviert bekommen: „Die zehnköpfige Band ‚One of these Pink Floyd Tributes‘ spielt am Freitag eine Liveshow mit Musik von Pink Floyd inklusive einer ausgetüftelten Lichtshow vor dem Kleinen Theater. Gespielt wird das ganze Album ‚Dark Side Of The Moon‘ am Stück.“ Sprecher Bastian Mähler schaut freundlich in die Kamera und liest seinen Text mit einnehmender Stimme.