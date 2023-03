Tanzsolofestival in Bonn : Am Ende nackt

Bonn „Soulèvement“ mit Tatiana Julien hinterlässt ein Publikum mit vielen Fragen. Davor aber geht es mitunter geradezu revolutionär zu.

Laute Rockmusik dröhnt durch den Raum. Das Publikum nimmt zu beiden Seiten der Tanzfläche Platz, kann sich also gegenseitig anschauen. Ein Assistent putzt die Bühne, während eine Frau mit Kopfhörern zu trainieren scheint für den großen Auftritt. Dann beginnt die Show. Im schwarzen Mantel, mit silbernen Sneaker Boots und Sonnenbrille stolziert sie als Diva über den imaginären Laufsteg, genießt den vom Band rauschenden Jubel der Menge, lächelt, verbeugt sich. Im Hintergrund läuft die Life-Aufnahme eines Konzerts der französischen Popsängerin Mylène Farmer mit ihrem Hit „Génération Désenchantée“. Tatiana Julien gehört zu dieser desillusionierten Generation, die sich fragt, was geblieben ist von den Freiheitskämpfen und Utopien. In der französischen Tanzszene zählt sie zu den bekanntesten neuen Choreografie-Talenten und hat mit ihrer Compagnie „Interscribo“ bereits zahlreiche Produktionen kreiert. In ihrem Solo „Soulèvement“ (Aufstand), uraufgeführt im November 2018, also 50 Jahre nach der 68er-Bewegung, widmet sie sich Revolte und Widerstand. Dass zur selben Zeit die „Gelbwesten“-Proteste begannen, war bei der Konzeption des Stückes noch nicht abzusehen. „Soulèvement“ wurde mittlerweile auf vielen französischen Bühnen und bei internationalen Festivals gezeigt und war am Donnerstagabend zu Gast im sehr gut besuchten Ballsaal beim Bonner Tanzsolofestival.