A-capella-Band in der Springmaus in Bonn-Endenich Anders ist besser

Fünf Herren, fünf Stimmen, keine Instrumente und ganz viel Spaß am Singen: Anders unterscheiden sich von ihrer Grundaufstellung her – entgegen ihres Bandnamens – eigentlich gar nicht so sehr von vergleichbaren Vertretern ihres Genres. Die Wise Guys, Basta oder Vocaldente sind (oder waren) mit einem nahezu identischen Konzept überaus erfolgreich. Doch während vor allem die beiden letztgenannten inhaltlich auf brachiale Komik setzen, erweisen sich Anders bei ihrem zweiten Auftritt im Haus der Springmaus als weitaus dezenter. Und besser.