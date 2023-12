Haus der Springmaus Andreas Etienne über seinen Bühnenabschied

Im aktuellen „@rheinkabarett“-Programm „King Mum“ hat er es schon angekündigt, jetzt macht er es wirklich: Andreas Etienne macht Schluss, sowohl auf als auch hinter der Bühne. Es ist ein Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wie der langjährige Springmaus-Chef im Interview mit dem GA bekennt. „Ich hätte gedacht, dass es leichter wäre“, sagt er. „Auf der einen Seite will ich das Gefühl genießen, endlich einmal keine beruflichen Termine zu haben, auf der anderen Seite merke ich in Gesprächen mit Berit (Baumhoff, Geschäftsführerin der Springmaus; Anm. d. Red.) und Mike (Michael Müller, langjähriger Bühnenpartner), wie viel mir am Haus und am Ensemble liegt. Die Springmaus ist einfach mein Baby, und mit Mike stehe ich seit 40 Jahren zusammen auf der Bühne, da fällt es mir schwer, loszulassen.“