Trägerin des Deutschen Kleinkunstpreises Anny Hartmann kommt zu „Quatsch keine Oper“ nach Bonn

Eigentlich, so monieren viele Künstler, ist politisches Kabarett gar nicht mehr möglich angesichts der Realsatire im Deutschen Bundestag, die sich kaum noch überzeichnen lässt. Anny Hartmann sieht das anders. „Ich interessiere mich ganz bewusst nicht für Politiker, die ohnehin ständig ausgetauscht werden und sich morgen nicht mehr daran erinnern können, was sie heute behaupten“, sagt sie im Interview mit dem General Anzeiger. „Ich beschäftige mich vielmehr mit Strukturen und gehe in die Tiefe. Aber das ist halt Arbeit.“ Viel Arbeit. „Wenn ich ein neues Programm schreibe, kommen in etwa 300 Seiten mit Fakten zusammen“, sagt sie. „Daraus muss ich dann die Essenz extrahieren.“ Und wie groß darf die sein? Wo ist die Grenze des Erklärbaren? „Ziemlich genau bei 17 Seiten in Times New Roman, Schriftgröße 12“, sagt Hartmann wie aus der Pistole geschossen. „Das sind zweimal 50 Minuten, und länger mache ich meine Bühnenauftritte nicht. Es ist ja nicht nur für mich anstrengend, sondern auch für das Publikum, das meine Ausführungen aufnehmen und verarbeiten muss, auch wenn ich alles durchaus wirklich heiter und unterhaltsam präsentiere und das Publikum viel Spaß hat.“