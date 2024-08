Haus der Geschichte in Bonn Anschlagsopfer erhalten ihr aus der Asche gestohlenes Eigentum

Als in der Nacht zum 23. November 1992 im schleswig-holsteinischen Mölln zwei von türkischen Familien bewohnte Häuser durch Neonazis in Brand gesetzt wurden, starben drei Angehörige der Familie Arslan: Bahide (51) und Yeliz (10) Arslan sowie Ayse Yılmaz (13). Der damals siebenjährige Ibrahim Arslan überlebte den Brandanschlag nur, weil ihn seine Großmutter in ein nasses Bettlaken gewickelt hatte. Knapp 32 Jahre später war Ibrahim Arslan an diesem Dienstag zu Besuch in Bonn, um im Haus der Geschichte ein sehr besonderes Objekt aus dem Besitz seiner Familie entgegenzunehmen.