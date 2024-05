Premiere am Bonner Schauspiel Theater bietet ein Lehrstück mit tiefrot-grünen Positionen

Das war sportlich: 2000 Jahre Utopie-Geschichte in 90 Minuten. Simon Solbergs Theaterprojekt „Archetopia“ im Bonner Schauspielhaus war kein Marathon, sondern ein energiegeladener Sprint durch Zeiträume und Ideengebäude: ein von Livemusik begleitetes Best-of visionärer Entwürfe aus zwei Jahrtausenden. Und ein Blick in die Zukunft. Die Reise startete im Innern eines holzgetäfelten Kreuzfahrtschiffes. Für Solberg (Regie und Bühne) repräsentiert das Schiff den Kapitalismus. Der feierte hier seine letzte Party; die Titanic ließ grüßen. Das Ensemble-Quintett – Julia Kathinka Philippi, Imke Siebert, Jacob Z. Eckstein, Riccardo Ferreira und Max Wagner – tanzte und sang sich die Seele aus dem Leib: mit Jennifer Lopez’ „Let’s Get Loud“, Reel 2 Reals „I Like To Move It“ und „Wannabe“ von den Spice Girls. Und natürlich mit „Das geht ab (Wir feiern die ganze Nacht)“ von Die Atzen.