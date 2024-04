Reise in ein Märchenland Kiki Smith zeigt im Arp Museum „Verwobene Welten“

Da driftet die nackte Schöne durchs Sternenmeer irgendwo zwischen Himmel und Erde, vorbei an glitzernden Planeten, Friedenstauben und Insekten: Eine Reise durch ein Märchenland, festgehalten auf einem prächtigen Gobelin aus dem Jahr 2012, eine von neun, auf einem Jacquard-Webstuhl hergestellten Tapisserien, die in Kiki Smiths Ausstellung „Verwobene Welten“ im Arp Museum in Rolandseck zu sehen sind. In der Märchenwelt der 70-Jährigen hoppeln Häschen vorbei, gibt es Motten und Bienen, kritisch beäugt von einer Eule, wechselt sich mythisches Getier mit Zeichnungen und Strukturen ab, die an rätselhafte Zeichen- oder Schriftsysteme erinnern.