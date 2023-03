Die Pläne des Bonner GOP-Varietétheaters Auch im Herbst und Winter bleibt es heiß

20 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat Engel bereits eingestellt, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Es sei in diesen Tagen gar nicht so leicht, genügend „helfende Hände“ zu finden, erläuterte er. Gebraucht werden sie in Bonn nicht nur für den Spielbetrieb, sondern auch für die Küche, deren Angebot die Shows fürs Publikum erst komplett macht. „Wir müssen in allen Bereichen ganz oben mitschwimmen“, sagte auch Wawra. In Bonn wird das auf der kulinarischen Seite vor allem mit dem Ausbau des Angebots veganer und vegetarischer Gerichte sein, erläuterte Engel.