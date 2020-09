Ausstellung im Uniclub : Aufbäumen gegen Leid und Krieg

Bonn Der Bad Honnefer Künstler Egbert Verbeek zeigt im Bonner Universitätsclub Gemälde, Druckgrafik und die neue Bronze „Trojaner“.

In Bonn zeigt Verbeek derzeit in der Ausstellung „NotAusStieg“ mehr als 40 verschiedene Arbeiten im Universitätsclub. Zu sehen sind 22 Ölbilder, sieben Aquatinta-Radierungen und sieben Bronzen aus dem Oeuvre des 66-Jährigen.

Bronzeskulptur im Park

Aufmerksamen Passanten dürfte die Bronze schon längst aufgefallen sein, denn sie ziert diesen Standort bereits seit einigen Monaten. Offiziell im Park begrüßt wurde das Werk aber erst jetzt. Vor dem Eingang zum Bunker positioniert, erinnert der „Trojaner“ sicherlich an List, Tücke und Grausamkeit des Krieges. Widerstand, Stärke und Unbezähmbarkeit lassen sich jedoch ebenfalls mit dieser Plastik assoziieren, die sich aufzubäumen scheint.

Ebenfalls unterschiedlich zu deuten sind Verbeeks Gemälde im Wolfgang-Paul-Saal sowie im oberen und unteren Foyer. Vor allem zwei Werke, so betonte es der Künstler selbst, fordern den Betrachter: Die Idee hinter „Straßenschlacht vor dem Auge eines Zeugen“ und „Bewegter Stillstand“ sei, dass man einen Perspektivwechsel erlebe. „Deswegen hängen sich beide Bilder im Foyer gegenüber“, so Verbeek. In ihrer Grundstruktur seien sie spiegelbildlich gemalt. „Sie beziehen sich aufeinander.“