Katakomben, Hinterhöfe und Zentrifuge Außergewöhnliche Tipps für die Bonner Theaternacht

Es ist jedes Jahr dasselbe Dilemma. Immer am Tag vor Christi Himmelfahrt. Mehr als 60 Theater und freie Ensembles spielen 120 Vorstellungen an 46 Spielorten in Bonn. Die ganze Stadt als riesige Bühne. Wie soll man sich da nur entscheiden? Wohin gehen, wenn man am liebsten doch überall gleichzeitig wäre?