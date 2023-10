LVR Landesmuseum Bonn Nachhaltigkeit ist Thema bei der neuen Dauerausstellung im LVR-Landesmuseum Bonn

Doch am Donnerstag stellte sich das Museum im Rahmen der neuen Dauerausstellung „Welt im Wandel“ einer anderen, globalen und wichtigen Thematik: Nachhaltigkeit im Museum. Dabei geht es um die Frage, ob Nachhaltigkeit im musealen Bereich überhaupt möglich ist. Das Grundproblem sei, dass auch der Museumsbetrieb viele Ressourcen und große Mengen CO 2 verbrauche. „Heute leben wir wieder in einer Welt, die sich dramatisch verändert, was sowohl Hoffnungen weckt, aber auch mit Ängsten einhergeht. Wir wollen in unserem kulturgeschichtlichen Museum nicht nur in die Vergangenheit blicken, sondern auch nach vorne schauen und fragen, mit welchen Herausforderungen wir heute konfrontiert sind und was wir tun müssen, um unsere Zukunft zu gestalten. Und deswegen greifen wir auch das Thema Nachhaltigkeit auf“, erklärte Professor Thorsten Valk, der seit drei Jahren Direktor des LVR-Landesmuseums in Bonn ist und die Diskussionsrunde am Abend moderierte.