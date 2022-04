Kunst : Ausstellung „Farbe ist Programm“ startet in der Bundeskunsthalle Bonn

Sinnbilder der Vergänglichkeit kommen auch mal monochrom bleich daher. Ansonsten treibt es „Farbe ist Programm“ in der Bundeskunsthalle zwangsläufig häufig bunt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Bundeskunsthalle zeigt die Ausstellung „Farbe ist Programm“. Dabei umschifft sie geschickt die Gefahr, eine schlichte Materialschlacht zu inszenieren. Es gibt einiges zu entdecken.



Von Gudrun von Schönebeck

Wurde das Leben besser, als der damalige Vizekanzler Willy Brandt am 25. August 1967 während der Funkausstellung mit dem Drücken des roten Knopfes die Ära des Farbfernsehens einläutete? Bunter wurde es auf jeden Fall, aber mitunter beschleicht einen das Gefühl, dass die farbigen Geister, die wir riefen, ihr Eindringen in unsere Lebenswelt längst noch nicht abgeschlossen haben. Diese Invasion begann lange vor dem Farbfernsehen und entwickelt sich parallel zu den immer neuen medialen Möglichkeiten. Eine Ausstellung zum Thema Farbe zu machen, ist angesichts der komplexen Thematik also alles andere als ein Selbstläufer. Mit „Farbe ist Programm“ ist die Bundeskunsthalle jetzt dieses Wagnis eingegangen.

Acht Kuratorinnen teilten sich die Arbeit

„Das Problem von Ausstellungen über Themen wie Farbe, Klang oder Licht ist, dass sie unglaublich belanglos sind“, sagt der britische Künstler Liam Gillick, der als Co-Kurator für die Ausstellungsarchitektur verantwortlich zeichnet. Die Gefahr, in einer Materialschlacht zu versinken, hat die Bundeskunsthalle geschickt umschifft. Da sind zunächst die acht Kuratorinnen des Hauses, die angesichts ihrer geballten Frauenpower die unterschiedlichen Aspekte des Themas unter sich aufgeteilt haben. Das Ergebnis ist ein begehbares Essay mit etwas über 50 Werken, und gerade die kuratorische Vielstimmigkeit, die Beschränkung in der Zahl der ausgestellten Werke und die bewusst offene Flanke nach weiteren inhaltlichen Seiten macht das Gelingen der Ausstellung aus. Zudem gibt es keinen geleiteten Rundgang. Der Besucher soll seinen eigenen Weg finden und sich währenddessen von den durchlässigen Strukturen und Durchblicken inspirieren lassen.

Die frühesten Farbfilme

Historisch setzt die Ausstellung mit den frühesten Farbfotografien und Farbfilmen an und zeigt den ersten handkolorierten Film von 1895 – eine betörende Choreografie der amerikanischen Tänzerin Loïe Fuller. Für die Farbe als gestalterisches Mittel im architektonischen Umfeld wurde die von Sophie Taeuber-Arp ab 1926 neugestaltete Foyer-Bar des Straßburger Vergnügungszentrums Aubette als Teilrekonstruktion aufgebaut. In diesem begehbaren Kubus lässt sich die von der damaligen Avantgarde angestrebte Synergie zwischen Architektur, Kunst und Design erahnen.

Zu den historischen Meilensteinen gehören zwei Werke aus der Serie „Hommage to the Square“ von 1962 und 1968, mit denen Josef Albers seine legendären wahrnehmungspsychologischen Untersuchungen zur relativen Wirkung von Farbe voranbrachte. Auch Judy Chicago, die mit Farbwolken im Wüstensetting feministische Themen verbreitete, gehört zum kunsthistorischen Kanon.

Geflutet mit magentafarbigem Licht

Farbe und Klang als immersives Erlebnis findet der Besucher im „Dream House“ von La Monte Young. In einem Raum, der mit magentafarbigem Licht und gleichmäßig schwingenden Sinustönen geflutet ist, entstehen veränderbare Wahrnehmungserlebnisse. Über die konsequente Reduktion oder gar Abwesenheit von Farbe lässt sich mit den Werken von Willem de Rooij und Hans Op de Beeck nachdenken. De Rooij erzählt mit einem prächtigen Bouquet weißer Blumen, die in einem abgedunkelten Raum stehen – und jede Woche erneuert werden – von der Schönheit der Natur und von Individualität in der Gleichheit. Als Gegenpol dazu stellt Op de Beeck den Vanitas-Gedanken, also die Vergänglichkeit aller Dinge, in einem überdimensionalen monochromen Stillleben heraus.

Nicht zuletzt sind in der Ausstellung einige Künstler zu sehen, die Farbe verwenden, um Machtverhältnisse, Manipulation und Wirtschaftsinteressen zu thematisieren. So untersuchte KP Brehmer in den 1970er Jahren das politische Spektrum in der Gesellschaft mittels unterschiedlicher Farben für einzelne Parteien und Weltanschauungen. Und Rozbeh Asmani zeigt, wie die Farben großer Marken Teil der Firmenidentität werden und sich in unser kollektives Gedächtnis brennen. Hierzu werden in der Ausstellung wöchentlich die Farben von zwei konkurrierenden Unternehmen – derzeit Lidl und Norma – plakatiert.