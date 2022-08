Rosa Eisbären und Missbrauch im Kinderbett : Ausstellung im Dialograum Kreuzung an St. Helena in Bonn

Ausstellung im Dialograum Kreuzung an St. Helena in Bonn

Bonn Eine Ausstellung im Dialograum Kreuzung an St. Helena beleuchtet das Thema Kindheit. Das ist bei Doris Lenz nicht immer die pure Freude. Das Leid kommt in starken Bildern zum Ausdruck.

Es gehört etwas Mut dazu, sich in die Mitte von neun im Kreis aufgereihten blassen Puppen zu stellen, die einen zu beobachten scheinen. Doris Lenz‘ Werke schwanken zwischen Grusel und kindlicher Unbeschwertheit. Den Puppen hat die Künstlerin den überraschend liebevollen Namen „Wegbegleiter“ gegeben. Seine Bedeutung ergibt sich bei genauerem Hinsehen: Jede trägt ein beschriftetes Band mit Worten wie „Liebe“ oder „Geduld“. Das soll symbolisch für all das stehen, was Kinder zum Großwerden brauchen. Zusammen mit weiteren Objekten, Installationen und Gemälden sind die Puppen in der Ausstellung „Kindsein – Spurensuche“ des Dialograums Kreuzung an St. Helena zu sehen.