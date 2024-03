Die Entdeckung der Naht Bundeskunsthalle zeigt interaktive Ausstellung über Franz Erhard Walther

Die große Ausstellungshalle der Bundeskunsthalle macht ihrem Namen alle Ehre. Beim Betreten öffnet sich der Blick, wird nach oben gezogen, bleibt an Objekten mit intensiver Farbigkeit hängen und man spürt schon auf den ersten Metern, dass man tief Luft holen und sich auf diese Ausstellung einlassen möchte. Franz Erhard Walther wird im Juli 85 Jahre alt und wirkt im Pressegespräch sehr zufrieden über seine Überblicksausstellung, deren Aufbau er zum ersten Mal nicht selbst verantwortet hat. Fantastisch ist das den Kuratorinnen Susanne Kleine von der Bundeskunsthalle und Susanne Walther, die am Wohnort des Künstlers in Fulda die Franz Erhard Walther Foundation leitet, gelungen.