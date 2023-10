“Menschheitsdämmerung“ im Kunstmuseum Bonn Ausstellung lädt zum Dialog ein

In der Mitte des Raumes stehen große Tische mit Papier, Buchstabenstempel und Stempelkissen. Jeder kann seine Gedanken auf Blätter stempeln und den vier Kapiteln der Schau – „Sturz und Schrei“, „Erweckung des Herzens“, „Liebe den Menschen“ und „Aufruf und Empörung“ – an der Wand zuordnen. Es entsteht so ein lebendiger Austausch und Dialog zur Ausstellung „Menschheitsdämmerung“.