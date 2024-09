Bonner Autor Lothar Kittstein im Porträt „Das ist die größte Krise unserer Zeit“

Eigentlich ist es kaum vorstellbar, aber früher ist er nie ins Theater gegangen. Stattdessen war er überzeugter Kinofan. Während er in Bonn studierte, „vor vielen, vielen Jahren“, wie er selbst sagt, ging er gerne in die Kinemathek in der Brotfabrik. Er mochte diesen Moment, wenn zwischen Leinwand und Publikum etwas passiert. Und heute? Kann er gar nicht mehr nachvollziehen, wie er dem Theater überhaupt so lange fernbleiben konnte. „Ich bin da wirklich nie reingegangen“, sagt der Bonner Autor Lothar Kittstein und lacht. „Was ich heute gar nicht mehr begreife.“ Tatsächlich ist der 53-Jährige selbst als Akteur mittlerweile nicht mehr aus der Theaterszene wegzudenken. Seit er 2003 seinen ersten Text für die Bühne verfasste, hat er sich bundesweit einen Namen gemacht.