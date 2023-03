Bonner Autorin im Porträt : “In unserer Region gibt es so viel ungeborgenes literarisches Potenzial“

Die Autorin Christine Lehnen lebt seit mehr als zehn Jahren in Bonn. Foto: Eva-Lotte Hill

Bonn Für die Bonner Autorin Christine Lehnen ist der Traum, vom Schreiben leben zu können, in Erfüllung gegangen. Doch der Weg zur eigenen Veröffentlichung wird für den literarischen Nachwuchs immer schwieriger.



Christine Lehnen ist von Natur aus Tausendsassa. Während andere Autoren pro Jahr ein Buch rausbringen, hat die in Bonn ansässige Autorin in den letzten fünf Jahren über zehn Romane veröffentlicht, Theaterstücke geschrieben und inszeniert, journalistische Texte und wissenschaftliche Artikel veröffentlicht und Jungautoren im literarischen Schreiben unterrichtet. Was für andere Menschen vielleicht enormen Stress bedeuten würde, ist für sie der gelebte Traum: „Ich habe mit vierzehn meinen ersten Roman geschrieben und schon damals war mir klar, dass es mit dem Schreiben für mich mal eine ernsthafte Perspektive geben soll.“

Aufgewachsen in Recklinghausen zog Christine Lehnen für ihr Studium der Anglistik und Politologie nach Bonn. Viele ihrer Romane veröffentlichte sie unter dem Pseudonym „C. E. Bernard“ zu Ehren ihrer Großmütter Elisabeth Hämmerich und Resi Bernard. Im Jahr 2018 erschien ihr erster Roman „Palace of Glass – Die Wächterin“, noch im selben Jahr erschienen Teil zwei und drei. Seitdem lebt sie vom Schreiben ihrer Romane. Mittlerweile hat sie nicht nur zwei Fantasy-Serien, sondern auch drei englischsprachige Thriller und eine Neuauflage des Märchens „Die Schneekönigin“ von Hans Christian Andersen veröffentlicht.

Mangel an Unterstützungsmöglichkeiten für literarischen Nachwuchs

Dabei war der Weg zur hauptberuflichen Autorin für Lehnen nicht vorgezeichnet: „Die Vorstellung, dass ich Schriftstellerin werden könnte, war für alle außer mir jenseits von Gut und Böse.“ Sie beklagt besonders den Mangel an Unterstützungsmöglichkeiten in der Region. „Ich finde, es ist in Deutschland wahnsinnig schwer, überhaupt herauszufinden, wie man Autorin wird. Man hat keine Anlaufstellen“, meint sie.

So seien alle tollen Initiativen zur Förderung des literarischen Nachwuchses, die es gäbe, wie beispielsweise das Literaturbüro NRW mit dem Mentoratsprogramm „1:1“, nur gute erste Schritte. „Das müsste man massiv ausbauen. Die Infrastruktur der Literaturförderung in Deutschland ist wahnsinnig elitär und außerhalb dieses elitären Zirkels oft schlecht bis hin zu nicht existent.“ Statt einem einzelnen Mentoratsprogramm pro Jahr könne man auch zehn anbieten: „Und zehn sind immer noch nicht genug.“

Ohne Agenturvertretung wird es besonders schwer

Hinzu kommt, dass Buchverlage in Deutschland heute weniger Debütromane veröffentlichen als früher. Auch aufgrund der Coronajahre und der seit Jahren steigenden Papier- und Druckkosten „sind viele Verlage darauf angewiesen, auf „Nummer sicher“ zu gehen“, wie die in Köln ansässige Literaturagentin Nicola Einsle zu berichten weiß. „Die Verlage setzen darauf, möglichst Titel ins Programm zu heben, die ein erwartbar gutes Verkaufspotenzial haben.“ Für aufstrebende Jungautoren bedeutet dies, dass die Hürden zu einer eigenen Veröffentlichung immer höher werden.

Mit ihrer Literaturagentur vertritt Einsle etablierte Autorinnen und Autoren und unterstützt vielversprechenden Nachwuchs bei der Suche nach einem Verlag. Hier fungieren Literaturagenturen wie die von Einsle „als eine Art Trüffelschweine, die aus unzähligen unverlangt eingesandten Manuskripten von 100 vielleicht eines herausziehen, das in unseren Augen das Potenzial hat, bei einem Verlag unterzukommen“, wie die Agentin erzählt.

Wie wichtig die Agenturvertretung auch für eine etablierte Autorin ist, kann Christine Lehnen nur bestätigen: „Ohne meine Agentin könnte ich überhaupt nicht professionell tätig sein.“ Sie sei mit ihren Verbindungen diejenige, „die meine Manuskripte bei den Verlagen unterbringt, die auch weiß, wer was sucht und die mich beraten kann, wenn ich Stoffe entwickle.“

Christine Lehnen bemüht sich selbst um Nachwuchsförderung

Um andere Nachwuchsautorinnen und -autoren in ihren schriftstellerischen Ambitionen zu unterstützen, hat sie 2014 an der Universität Bonn die „Roman-Werkstatt“ gegründet. Einen Kurs, in dem sie mit angehenden Autorinnen und Autoren an deren Romanprojekten feilt. „Ich möchte, dass andere von meinen Erfahrungen profitieren und nicht alleine dastehen.“ Speziell ein Bundesland wie Nordrhein-Westfalen würde so viele Geschichten bereithalten, bei denen es sich lohnen würde, sie zu erzählen: „Als Migrationsgesellschaft sind besonders in NRW die Nachwuchsautorinnen und -autoren diejenigen, die über die Vielfalt in unserer Gesellschaft erzählen können. Da liegt so viel ungeborgenes literarisches Potenzial.“

Auch wegen der „Roman-Werkstatt“ lebt die Autorin noch immer in Bonn. Und das, obwohl sie neben ihrem schriftstellerischen Schaffen aktuell eine Promotion in kreativem Schreiben an der University of Manchester absolviert. Bonn aber bietet Christine Lehnen neben der Internationalität eine Ruhe, die sie als Autorin besonders schätze: „Man muss nicht in Berlin ins Berghain gehen und Drogen nehmen. Berlin hat natürlich eine sehr lebendige und interessante Literaturszene, aber in Bonn hat man einfach Ruhe und das finde ich nichts Falsches.“