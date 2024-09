Bachs h-Moll-Messe beim Beethovenfest Wo ist der Dirigent?

Platz für den Dirigenten hatte das Freiburger Barockorchester in der Kreuzkirche nicht gelassen. Dort, wo man den musikalischen Leiter der Aufführung von Johann Sebastian Bachs Messe in h-Moll erwarten würde, hatten sich eine Flötistin und ein Flötist niedergelassen. Lionel Meunier, der künstlerische Leiter der Aufführung, benötigte das Dirigentenpodium jedoch gar nicht. Ließ man den Blick über den hufeisenförmig um das Orchester aufgestellten Kammerchor Vox Luminis schweifen, konnte man ihn unter den vier Bassisten an den sparsamen Handzeichen identifizieren, mit denen Meunier seine Sängerinnen und Sänger durch die Aufführung leitete. Das bestens vorbereitete Orchester begnügte sich indes mit den Zeichen des Konzertmeisters.