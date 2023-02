Skulptur auf dem Bahnhofsvorplatz : Bad Godesberg bekommt einen Kopf

Jaume Plensas Skulptur auf dem Bad Godesberger Bahnhofsvorplatz in einer Simulation. Foto: Stiftung Kunst und Kultur

Bonn Walter Smerlings Verein will eine sieben Meter hohe Skulptur von Jaume Plensa vor den Bahnhof stellen. Es ist das sechste Kunstwerk, das der Verein mit eigenen Mitteln seit 2014 im Rahmen des „Kunstprojekts Bonn“ im Bonner Stadtbild platziert.

Sieben Meter hoch, ein schlanker Frauenkopf mit geschlossenen Augen: Geht es nach dem Bonner Verein „Stiftung für Kunst und Kultur“, wird die gusseiserne Skulptur „Laurelle am Bahnhof“ des 67-jährigen katalanischen Bildhauers Jaume Plensa noch in diesem Jahr auf dem Bad Godesberger Bahnhofsvorplatz enthüllt. Es wäre nach Markus Lüperz‘ „Beethoven“, Tony Craggs „Mean Average“, Bernar Venets „Arc ’89“, Stephan Balkenhols „Hommage an August Macke“ und Erwin Wurms „Walking Bag“ das sechste Kunstwerk, das der Verein mit eigenen Mitteln seit 2014 im Rahmen des „Kunstprojekts Bonn“ im Bonner Stadtbild platziert. Walter Smerling, Initiator des Projekts, hat Plensas Beitrag bereits den Vereinsmitgliedern und dem Bezirksbürgermeister Christoph Jansen mit gutem Echo präsentiert. Vor Weihnachten war Plensa in Bonn. Smerling ist mit ihm durch die Stadt gefahren, um geeignete Standorte für seine „Hommage an die anonyme Weiblichkeit“ zu finden. Vom Godesberger Bahnhofsvorplatz war der Spanier ganz begeistert, erzählt Smerling. Ob das Projekt bereits dem in der kommenden Woche tagenden Kunstausschuss der Stadt Bonn vorgelegt wird, ist noch nicht bekannt. Auf der Tagesordnung steht jedoch die Verlängerung der städtischen Leihverträge für die Skulpturen von Lüpertz und Cragg.

Smerling hat bereits 2010 mit Plensa zusammengearbeitet, als er ihn gemeinsam mit der Salzburg Foundation und dem Bonner Verein einlud, um die Skulptur „Awilda“ in Salzburg zu realisieren. Smerling, der künstlerischer Leiter der Salzburg Foundation ist, sagte damals: „Plensas Arbeit ist nicht nur eine spannende Antwort auf die Stadt Salzburg, sondern auch auf seine Künstlerkollegen, die die anderen Projekte realisiert haben, insbesondere Balkenhol, Lüpertz und Cragg.“

Soziokulturelle Dimension bei Plensas Kunst

Mal sehen, was Smerling in Bonn sagt. Sein Salzburger Skulpturenprojekt ist sozusagen der Vorläufer und Impulsgeber für Bonn. Weiter sagte er: „Das Besondere an Plensa ist die soziokulturelle Dimension seiner Kunst, bei der es ihm nicht primär um Historisches, sondern vor allem um die Gegenwart des Einzelnen geht. Da, wo beispielsweise Lüpertz und Cragg Beziehungen zwischen Abstraktion und Realismus praktizieren, schafft Plensa mit seiner verblüffend realen Abbildung eines weiblichen Gesichts Distanz und Nähe gleichermaßen – das ist für mich das Außergewöhnliche dieser Arbeit.“

Plensa, der gerade Giuseppe Verdis Macbeth in der Oper von Barcelona, „Liceu“, inszeniert und ausgestattet hat, ist für seine filigranen, dreidimensionalen Metallarbeiten und die riesigen, länglichen Köpfe bekannt, die er etwa vor Jersey City, auf Hawaii, vor der Universität von Michigan, vor dem Rockefeller Center in New York oder im Hof der Eremitage in St. Petersburg aufgestellt hat. 2016 zeigte das Max Ernst Museum in Brühl die Ausstellung „Jaume Plensa – Die innere Sicht“.