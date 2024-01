Kleines Theater in Bad Godesberg „Die Leiden des jungen Werther“ im Popgewand

„Man las das Buch wegen des Totschießens“, schrieb Heinrich Heine 1828 ziemlich hämisch über Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“. Der 1774 erschienene Briefroman des damals 25-jährigen späteren Dichterfürsten gilt als erster Bestseller der deutschen Literatur, machte den Autor in ganz Europa berühmt und gehört bis heute zum Lektürekanon. In der Inszenierung von Janosch Roloff (Regie und Bühne), die am Freitagabend im Kleinen Theater ihre Premiere feierte, fällt kein Schuss. Werther verschwindet durch die weiße Text-Wand im Hintergrund.