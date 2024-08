Theater in Bad Godesberg Diese Premieren gibt es 2024/25 am Kleinen Theater zu sehen

Weil das Wetter am Wochenende nicht für die Außenbühne taugte und der Theatersaal drinnen noch eine Baustelle ist, hatte der Förderverein des Kleinen Theaters die Präsentation der Saison 2024/25 kurzfristig in den Trinkpavillon an der nahe gelegenen Stadthalle verlegt. Der Vorsitzende Norbert Wolff dankte dem Verein Bürger Bad Godesberg herzlich für die spontane Unterstützung. Für den musikalischen Rahmen sorgte Theo Palm am Klavier, die beliebte Schauspielerin Heike Schmidt plauderte über ihren Beruf, der TV- und Hörfunkjournalist Thomas Heyer weckte ein paar nostalgische Erinnerungen an frühe Bühnenerlebnisse.