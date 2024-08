Highlights des Internationalen Tanzes in Bonn Sentimentale Reise mit Ballett-Star Lucia Lacarra

Die Liste der großen Partien, die Lucia Lacarra als Primaballerina am Bayerischen Staatsballett von 2004 bis 2016 getanzt hat, ist sehr lang und reicht von Klassikern wie „Giselle“ bis zu zeitgenössischen Arbeiten von John Neumeier und Martin Schläpfer. Dass ihre Liebe nach wie vor dem klassischen und klassisch geprägten Tanz gehört, zeigt sie auch in ihren eigenen Kreationen. Bonns neuer Tanzkurator Patrick Marín Elbers hatte sie im vergangenen Jahr bereits mit dem Duo „Fordlandia“ verpflichtet, am Freitag für die „Highlights des internationalen Tanzes“ an der Bonner Oper verpflichtet, nun eröffnete sie die neue Spielzeit mit ihrem eigenen, jungen Ensemble, das sie mit ihrem kanadischen Tanzpartner Matthew Golding gegründet hat. Zu sehen war an zwei Abenden die erst vor knapp einem Jahr uraufgeführte und nun in Bonn vom Publikum gefeierte erste Produktion des „Lucia Lacarra Ballet“, die den den Titel „Lost Letters“ trägt.