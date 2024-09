Bonner Beethovenfest Bamberger brillieren mit Beethovens Fünfter

Rückblickend wirkt es schon einigermaßen kurios, dass ausgerechnet Bedřich Smetana in Prag als „Germanisator“ beschimpft und der „Ausländerei“ bezichtigt wurde. Doch im Jahr 1862 hatte der vor 200 Jahren geborene tschechische Komponist seine berühmteste sinfonische Dichtung „Mein Vaterland“ noch nicht komponiert und mitten in einer nationalistisch aufgeheizten Stimmung eine sinfonische Dichtung namens „Wallensteins Lager“ nach Friedrich Schillers Drama vorgelegt. Und mit ihr einen Protagonisten in den Konzertsaal geholt, der aus historischer Sicht das Gegenteil eines tschechischen Nationalhelden war. Beim Beethovenfest eröffneten die Bamberger Symphoniker unter Leitung ihres tschechischen Chefdirigenten Jakub Hrůša ihr Gastspiel am Sonntagabend just mit jenem Werk. Die Blechbläser sind in der sinfonischen Dichtung zwar schwer beschäftigt und der im Lager herrschende Lärm wird auch wirkungsvoll in Szene gesetzt, aber der überaus kultivierte Klang des Orchesters machte daraus dennoch einen musikalischen Genuss erster Güte.