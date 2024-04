Fernsehshow „Verstehen Sie Spaß?“ „Bares für Rares“-Händler Waldi bei Podcast-Aufzeichnung reingelegt

Am kommenden Samstag gibt es in der ARD eine neue Folge „Verstehen Sie Spaß?“ (20.15 Uhr). Moderatorin Barbara Schöneberger versucht dann erneut, prominente Gäste hinters Licht zu führen. Diesmal dabei ist auch Bares für Rares“-Händler Walter „Waldi“ Lehnertz aus Krekel in der Eifel.