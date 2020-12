Festkonzert in der Bonner Oper : Hier gibt es am Donnerstagabend das Beethoven-Konzert zu sehen

Daniel Barenboim probt in der Bonner Oper das Galakonzert zum Beethoven-Jubiläum Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Am heutigen Donnerstag jährt sich der eingetragene Tauftag des Komponisten Ludwig van Beethoven zum 250. Mal. Ein Festkonzert in der Bonner Oper würdigt den Musiker. Es wird am Abend live übertragen.



Am Donnerstag gibt Dirigent Daniel Barenboim (78) mit seinem West-Eastern Divan Orchestra ein Konzert in der Bonner Oper - allerdings ohne Saalpublikum. Die Aufführung wird übertragen sowie gestreamt. Ein Grußwort von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erfolgt per Aufzeichnung. An dem Tag jährt sich der in einem Kirchenbuch eingetragene Tauftag von Beethoven zum 250. Mal.

Das Festkonzert wird am 17. Dezember ab 20.15 Uhr auf 3sat und im deutschen TV Programm der Deutschen Welle sowie im WDR Fernsehen ab 22.15 Uhr übertragen. Live dabei sind auch der WDR-3-Hörfunk sowie Streams via bthvn2020.de und WDR.de.

Da wegen der Coronavirus-Pandemie in den vergangenen Monaten zahlreiche Konzerte abgesagt werden mussten, wurde das Beethoven-Jahr bis weit in das Jahr 2021 hinein verlängert.

(ga/dpa)