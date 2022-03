Reihe „Pur“: Beetovens „Pastorale“ in der Telekom Zentrale in Bonn : Beethoven mit ganz anderen Ohren gehört

Bonn Die „Pastorale“ hat schon für manches herhalten müssen. Über das organische Wachstum der 6. Sinfonie Beethovens gibt es dabei so viel zu sagen. Johannes Debus hat das im Telekom Zentrum getan – und so einem ganz neuen Hörerlebnis den Weg bereitet.

Johannes Debus als Gastdirigent

Ganz sicher nicht, erklärte Johannes Debus in der Zentrale der Telekom. Der Musikdirektor der Oper im kanadischen Toronto stand an diesem Abend als Gastdirigent in der Reihe „Pur“ am Pult des Beethovenorchesters, schlüpfte aber auch mühelos in die Rolle des eloquenten Moderators (zusammen mit Orchesterdramaturg Tillmann Böttcher). Debus erinnerte an das berühmte Motto, das Beethoven selbst seinem Werk vorangestellt hat: es sei „mehr Empfindung als Malerei“.

Organisches Wachstum der Sinfonie

Schon der allererste Anfang, ein unscheinbares Motiv über einer Bordunquinte, noch dazu nicht vom vollen Orchester, sondern in reiner Streichquartettbesetzung gespielt, enthält in nuce viel von dem, was später weiterentwickelt wird. Damit rückte ein weiteres Stichwort in den Blickpunkt: organisches Wachstum. Böttcher und Debus führten in aufschlussreichen Zwiegesprächen aus, wie Beethoven den erwarteten Verlauf einer Sinfonie zwar nicht aufgibt, aber zugunsten einer Hommage an die Wirkkräfte der Natur in den Hintergrund schiebt. Beethoven zeige, „wie Natur funktioniert“, so Debus. Etwa mit rhythmischen Konflikten zwischen verschiedenen Metren oder einem scheinbar zeitlosen Kreisen von Begleitfiguren. Erhellend auch die Bemerkung, im zweiten Satz, (in der „Szene am Bach“) habe Beethoven den Zustand der „Entrückung“ durch ungewöhnliche harmonische Abläufe auskomponiert.