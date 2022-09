Jugendliche aus Kolumbien beim Beethovenfest : “Beethoven moves!“ feiert endlich Premiere

Bonn Jugendliche aus Kolumbien und Deutschland interpretieren am Freitag und Samstag gemeinsam mit dem Beethoven Orchester Bonn ihre Erfahrungen zu Gewalt, Ausgrenzung und Freiheit und zeigen, was sie bewegt.

Rund zwanzig Jugendliche befinden sich in dem Proberaum in Bad Godesberg. In Paaren oder auch einzeln überqueren sie die provisorische Bühne und spielen Straßenszenen nach. Freunde treffen sich, man verliebt sich, man verpasst sich. Später sind alle auf der Bühne. Es wird gekämpft. Schließlich teilen sie sich in zwei Gruppen auf und tragen ihren Zwist in einem Tanz-Battle aus. Die Musik: Beethoven Sinfonie Nr. 5.