GA-Gewinnspiel : Jetzt Karten für das Beethoven Orchester gewinnen

Bonn Gemeinsam mit dem Poeten Wladimir Kaminer entdeckt das Beethoven Orchester Bonn Dmitrij Schostakowitschs Sinfonie Nr. 10. Der GA verlost 4 x 2 Karten für das Gesprächskonzert.

Bei dem Gesprächskonzert „Im Spiegel 2: Der doppelte Boden“ am 19. März trifft das Beethoven Orchester mit seinem Generalmusikdirektor Dirk Kaftan auf Wladimir Kaminer. Der Schriftsteller, Poet, Kolumnist und DJ wurde in Moskau geboren und lebt seit 1990 in Berlin. Durch seinen Erzählband „Russendisko“ wurde er international bekannt. In einer Mischung aus Musik und Informationen entdecken Kaminer und das Beethoven Orchester gemeinsam Schostakowitschs Sinfonie Nr. 10. Ist die düster klingende Sinfonie als Stellungnahme zur damaligen politischen Lage oder doch als ein Bild seines persönlichen Leidens zu interpretieren? Dirk Kaftan und Wladimir Kaminer machen sich gemeinsam auf die Spurensuche.