Beethoven Orchester Bonn Das sind die Konzert-Highlights der Spielzeit 2024/2025

Bislang hat Kaftan mit wechselnden Gesprächspartnerinnen und -partnern zu tun gehabt, nun wird Böttinger als Moderatorin und Kuratorin die Reihe übernehmen. Wie in ihrem lange ausgeübten Beruf als TV-Talkmasterin will sie auf der Bühne vor allem eines: Fragen stellen. An die Solisten, aber auch an die Musik und ihre Komponisten. Zum Beispiel an Wagner, dessen „Ring“ am 7. Februar in einer stark gekürzten Fassung ohne Gesang im Freitagskonzert erklingt und unter dem Motto „Götterdämmerung“ dann auch beim „Spiegel“-Konzert Thema ist. „Er ist mir oft zu pompös“, sagt Böttinger. „Aber bei den Ouvertüren schmelze ich dahin.“ Im Gespräch wird es dann auch um die dunkle Seite in Leben und Werk des Komponisten und einflussreichen Antisemiten Richard Wagner gehen.