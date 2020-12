Im Stream : Beethoven-Programm soll trotz harter Corona-Maßnahmen stattfinden

Dirigent Daniel Barenboim. Foto: dpa/Fernando Gens

Bonn Das Konzert-Programm zu Ehren des vor 250 Jahren geborenen Komponisten Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) in dieser Woche soll trotz der harten Corona-Maßnahmen stattfinden. Das bestätigte der Veranstalter des Jubiläumsjahres am Dienstag in Bonn.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Donnerstag soll Dirigent Daniel Barenboim (78) mit seinem West-Eastern Divan Orchestra ein Konzert in der Bonner Oper geben - ohne Saalpublikum. Die Aufführung wird übertragen sowie gestreamt. Ein Grußwort von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erfolgt per Aufzeichnung. An dem Tag jährt sich der in einem Kirchenbuch eingetragene Tauftag von Beethoven zum 250. Mal.

Bereits am Vortag gestaltet das Beethoven-Orchester einen Abend zum Werdegang des zunehmend ertaubten Komponisten. Dabei wird ein Stück des US-amerikanischen Jazztrompeters und Musikproduzenten Quincy Jones mit dem Titel „Ode to Joy“ uraufgeführt. Auch das Orchesterwerk „Opus 2020“ des britischen Komponisten Max Richter kommt zur Uraufführung.

(dpa)