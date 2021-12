Bilanz des Beethovenjahres in Bonn : Beethoven trotzte Corona

Bonn Nicht das komplette 31-Millionen-Euro-Volumen für das Beethovenjahr zum 250. Geburtstag des Bonner Komponisten wurde verbraucht. Aber die Kultur kann das Geld noch gut gebrauchen. Die Jubiläums GmbH zieht Bilanz.

Aus diesem Grunde hatte der Aufsichtsrat der Jubiläumsgesellschaft das Beethovenjahr frühzeitig bis zum September 2021 verlängert. Nun, zwei Jahre nach dem Auftakt, wurde eine erste Bilanz gezogen. In einer Online-Pressekonferenz meldeten sich dazu am Donnerstag, dem Tag vor Beethovens 251. Tauftag, die Beteiligten der Jubiläumsgesellschaft zu Wort, darunter der Aufsichtsratsvorsitzende Günter Winands, NRW-Kulturministerin Isabelle Pfeiffer-Poensgen, Bonns Oberbügermeisterin Katja Dörner, für den Rhein-Sieg-Kreis Landrat Sebastian Schuster sowie die Geschäftsführung der Jubiläums GmbH.

Zweigleisigkeit als Schlüssel zum Erfolg

In der Zweigleisigeit aus eigenen und geförderten Projekten sieht Malte Boecker, Direktor des Beethoven-Hauses und künstlerischer Geschäftsführer der GmbH, den Schlüssel zum Erfolg. Boecker: „Wir haben bewusst keine Superintendanz geschaffen, sondern lediglich eine künstlerische Geschäftsführung, die einen inhaltlichen und finanziellen Rahmen für die Beteiligung Hunderter von Akteuren bereitgestellt hat.“ Mit dieser Strategie habe sich das Programm entwickeln können. Dabei sei es weder um die Vermittlung eines bestimmten Beethovenbildes gegangen noch um die „quantitative Steigerung von Konzerten, in denen Beethoven gespielt wird“. Boecker: „Beethoven 2020 will vielmehr Antworten auf die Frage geben, was Beethoven uns heute noch angeht.“ Und so haben man vor allem Projekte gefördert, die „besonders innovativ, exemplarisch oder nachhaltig zu einer Auseinandersetzung mit einem der gemeinsam entwickelten Schwerpunktthemen angeregt haben.“ Diese Themen waren aus den Buchstaben der Dachmarke BTHVN2020 abgeleitet worden: Bonner Weltbürger, Tonkünstler, Humanist, Visionär und Naturfreund.