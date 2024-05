Beethoven-Woche Bonn Daniel Hopes Zeitreise in ein Schicksalsjahr

Alles beginnt so trügerisch harmlos: ein Radio-Jingle mit Beethovens Freuden-Melodie aus der neunten Sinfonie, ein bisschen Werbung für die neuesten Volkswagen-Modelle und die Nachricht, dass am Neujahrstag des Jahres 1938 in Deutschland ein neues Gesetz für den Straßenverkehr in Kraft trete, das unter anderem vorschreibt, „dass jeder Verkehrsteilnehmer sich am rechten Fahrbahnrand aufzuhalten hat“. Doch das Jahr wird, wie man im Rückblick weiß, zum Schicksalsjahr und zum Ausgangspunkt einer Katastrophe, mit der Nazi-Deutschland nahezu die ganze Welt überziehen wird.