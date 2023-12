Vor 250 Jahren geboren Beethoven-Zeitgenosse und Europäer

Irgendwann in den Wintermonaten des Jahres 1798/1799 kam es in Wien zu einem Duell der ganz besonderen Art. Ausgefochten wurde es nicht mit Degen und auch nicht mit Pistolen, sondern mit Tönen, und zwar am Klavier. Dem gerade 28 Jahre alt gewordenen Ludwig van Beethoven, der in Wien seit Langem ein gefeierter Pianist war, stand im Salon des Freiherrn Raymund Wetzlar von Plankenstern der 25-jährige Joseph Woelfl aus Salzburg gegenüber, der nach erfolgreichen Jahren als Pianist, Komponist und Lehrer in Warschau 1795 mit einem beträchtlichen Vermögen nach Wien zurückgekehrt war. Eine seiner folgenreichsten Großtaten in Warschau: Zusammen mit seinem Dienstgeber Michał Kleofas Oginski entwickelte Woelfl die neue Polonaise, wie sie für Frédéric Chopin vorbildlich werden sollte.