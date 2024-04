Beethovens „Neunte“ feiert Jubiläum Was Besucher des Beethovenfests 2024 in Bonn erwartet

Auch bei der Missa solemnis werden Original und Neu- oder zeitgenössische Rekomposition aufeinandertreffen: am 8. September in der Kreuzkirche in einer historisch informierten Fassung mit René Jacobs, dem B’Rock Orchestra und der Zürcher Sing-Akademie sowie am 22. September wenn das BIPoC-Vokalkollektiv A Song For You und das Bonner Beethoven Orchester unter Leitung von Dirk Kaftan es in einer sehr heutigen Version mit Neo-Soul- und Hip-Hop-Elementen im Telekom Forum präsentieren.