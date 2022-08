Konzerte in Bonner Hochhaus : Beethovenfest bespielt den Post Tower

Bonn Vorverkauf zur Post Tower Lounge gestartet. Am 11. September gastieren hochkarätige Ensembles in der Konzernzentrale der Deutschen Post DHL Group.

Eine ungewöhnliche Novität bietet das Beethovenfest in diesem Jahr mit dem Konzertformat „Post Klassik Vertikal“ im Post Tower an, das am 11. September, klassische Musik, Beats und Architektur miteinander verbindet. Auf vielen Ebenen des insgesamt 40 Etagen hohen Gebäudes soll nach Angeben des Festivals Musik vom Podium Esslingen, dem vision string quartet und dem Trio Solaris erklingen. Das Programm können die Besucher selbst zusammenstellen und nach Belieben zwischen den verschiedenen Konzerten und Etagen wechseln. Tickets sind für 40 Euro (20 Euro ermäßigt) über die Homepage des Beethovenfests (www.beethovenfest.de) erhältlich. Einen Einblick in die Besonderheit dieses Konzertformats gibt Steven Walter, Intendant des Beethovenfestes, in diesem Video-Clip: https://youtu.be/slly9ZA572I.