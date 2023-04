70 Konzerte in Bonn Beethovenfest präsentiert das Programm für 2023

Das Eröffnungskonzert am 1. September gestaltet in diesem Jahr das Tonhalle Orchester Zürich unter Leitung seines Chefdirigenten Paavo Järvi. Beim zweiten Auftritt des Schweizer Orchesters am 2. September ist der Bonner Pianist Fabian Müller als Solist in Beethovens Klavierkonzert Nr. 3 in c-Moll zu erleben. Müller ist in diesem Jahr Residenzkünstler des Festivals. Ebenfalls am Eröffnungswochenende gastiert das Deutsche Sinfonieorchester Berlin unter Leitung von Cornelius meister mit Beethoven Sinfonie Nr. 9 im Bonner Opernhaus. Karten für die Konzerte gibt es ab sofort im Vorverkauf.