Beethovenfest feiert 200 Jahre neunte Sinfonie Klasse Chor, klasse Orchester

Das Warten hat sich gelohnt: Die Uraufführung der Komposition „Choral Concerto: Nine“ des chinesischen Komponisten Tan Dun durch das Bundesjugendorchester und den Weltjungendchor sollte eigentlich mit entsprechenden Bundesfördermitteln versehen einer der glanzvollen Höhepunkte der Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens im Jahr 2020 in Bonn werden. Doch wegen der Pandemie mussten die Organisatoren der Jubiläumsgesellschaft BTHVN 2020 den Plan, wie so viele andere Pläne auch, vorerst fallenlassen. Vier Jahre später feiert man nun den 200. Geburtstag von Beethovens neunter Sinfonie, und da passt die Uraufführung sogar noch ein bisschen besser ins Konzept. Denn Tan Dun, der einem großen Publikum durch seine oscarprämierte Filmmusik zu dem Hollywood-Blockbuster „Tiger and Dragon“ (2000) bekannt wurde, hat mit seinem Werk eine fantasievolle Hommage an Beethovens letzte Sinfonie geschrieben, die vom Publikum beim Beethovenfest in Bonn mit großem Jubel und Applaus gefeiert wurde.