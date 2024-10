Konzerte am Tag der Deutschen Einheit Beethovenfest feiert Abschluss mit einem Fest der Demokratie

Bonn · Mit einem Musikfest der Demokratie endet das Beethovenfest am Tag der Deutschen Einheit in Bonn. Noch bis Donnerstagabend finden an geschichtsträchtigen Orten der Bundesstadt verschiedene Konzerte statt.